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Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях
В соцсетях появилось видео с участием Болата Назарбаева. Младший брат первого президента Казахстана перерезал путы маленькой девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ZTB.
Ролик разместили TikTok. На кадрах видно, как Болат Назарбаев совершает обряд, пританцовывает и веселится.
Напомним, в прошлом году семья Болата Назарбаева заявила, что он смертельно болен.
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