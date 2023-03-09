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Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях Сегодня, 15:55
226
Сегодня, 15:55
226

Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях

В соцсетях появилось видео с участием Болата Назарбаева. Младший брат первого президента Казахстана перерезал путы маленькой девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ZTB.

Ролик разместили TikTok. На кадрах видно, как Болат Назарбаев совершает обряд, пританцовывает и веселится.

Напомним, в прошлом году семья Болата Назарбаева заявила, что он смертельно болен.

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#соцсети #видео
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:55
226
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