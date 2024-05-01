Вежливый грабитель с игрушечным пистолетом напал на обменник в Астане

Попытку ограбления обменного пункта засняла камера видеонаблюдения в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел на улице Мухамедханова, 23А. А видео с камеры наблюдения обменный пункт опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayliq Est. 1996 (@bayliqfinance)

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в чёрной кепке и маске с пистолетом просит кассира отдать ему все деньги.

"Пожалуйста, поднимите руки", "Пожалуйста, не обижайтесь", ― приговаривает грабитель. Также мужчина упоминает, что у него при себе есть граната.

Инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции. Как выяснилось, грабителя уже задержали, а его пистолет оказался игрушечным.

"Столичными полицейскими "по горячим следам" установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания совершивший попытку грабежа на обменный пункт. Свой преступный замысел подозреваемому воплотить не удалось. Кассир при угрозе нажала “тревожную кнопку”, услышав это, нападающий скрылся. При задержании изъят пистолет, который оказался игрушечным. По данному факту расследуется уголовное дело", ― сообщили в полиции.