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pixabay.com Сегодня, 01:02
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Фото: pixabay.com

Въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам

 
Требование по обязательному наличию паспорта вакцинации и сдаче ПЦР-теста отменили для пассажиров, направляющихся в Дубай (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт авиакомпании Emirates.
 
Путешествующие из Дубая или через него должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения.
 
Ранее в Дубае отменили масочный режим (кроме медицинских учреждений) и сняли другие ковидные ограничения. Эмират Абу-Даби также снял все ограничения, связанные с СOVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ожидается, что такие же меры примут и другие эмираты.
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#туризм #Дубай #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:02
177
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