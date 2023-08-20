Ветер, гроза и жара: синоптики рассказали о погоде на понедельник

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможен град. В центре, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Атырауской, Алматинской, области Жетысу, Улытау, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Костанайской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, в области Улытау, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге Западно-Казахстанской областей, на западе области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В 12 регионах страны и столице 21 августа объявлено штормовое предупреждение.

Ночью в Астане ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днём на севере области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау в конце дня ожидается гроза.

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау 36-38 градусов.

Днём на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер юго-восточный, южный днём на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза.

Днём на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов.

Днём на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на большей части области гроза. Днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днём на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области и в Талдыкоргане сильная жара 35 градусов.

Ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днём на северо-востоке области сильная жара 38 градусов.

Днём в горных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Алматинской области и в Конаеве ожидается сильная жара 35 градусов.

Днём в области Улытау ожидается сильная жара 35-37 градуов.

Утром и днём на западе, севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.