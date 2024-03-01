Весной в армию призовут более 20 тысяч казахстанцев

В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. С 1 марта по 30 июня 2024 года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 20 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 тысяч, в Национальную гвардию – свыше 6,5 тысяч, в Пограничную службу КНБ - около 3 тысяч, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны – более 500 граждан", – озвучил цифры заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Азамат Дусимов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что работа городских и районных призывных комиссий проводится под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов.

Оповещение призывников, подлежащих призыву, осуществляется путём направления персональных повесток по домашним и служебным адресам.

При этом отмечено, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.