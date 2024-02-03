Вертолёты санавиации за год транспортировали более 270 казахстанцев

По линии санитарной авиации воздушные суда авиации МЧС "Казавиаспаса" за год было успешно транспортировали 276 человек, обеспечив при этом жизненно важную помощь и экстренную медицинскую эвакуацию в критических ситуациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Команда спасателей совместно с медиками осуществила 12 консультаций и провела 21 операцию, обеспечивая своевременное и компетентное медицинское обслуживание. Важно отметить, что 49 человек были успешно эвакуированы из мест чрезвычайных ситуаций, демонстрируя высокую квалификацию и отточенные навыки авиационной команды.

"Эти достижения подчеркивают важность и значимость авиации МЧС в обеспечении безопасности и медицинской помощи на территории Казахстана. Авиация МЧС "Казавиаспас" гордится возможностью служить обществу и продолжит свою важную миссию в обеспечении медицинской помощи и спасения жизней в самых сложных условиях", – отмечает Генеральный директор авиации МЧС "Казавиаспас" Даулет Мамеков.

В настоящее время в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 30 воздушных судов. В прошлом 2023 году совершено 2 305 вылетов, налёт воздушных судов составил порядка 5 500 часов. По линии МЧС совершено – 986 вылетов, налёт воздушных судов составил около 2 500 часов вылетов.