Вертолёт доставил продукты и медикаменты в затопленное село области Абай

Вертолётом Ми-8 АО "Казавиаспас" доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты жителям затопленного села Киндикти в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

25 жителей села Киндикти, в том числе четверо детей, эвакуировали в село Аксуат.

В целях оценки паводковой обстановки в районах Аксуат и Аягоз рабочая группа провела аэровизуальный облёт на вертолёте. В составе рабочей группы – заместитель акима области Абай, начальник ДЧС области и аким района. Обследованы территорий районов, русло рек Богас и Аягоз и горные склоны хребта Тарбагатай.

Установлено, что процесс снеготаяния в горах продолжается, наблюдается разлив рек Богас, Аягоз, также наблюдается скопление талой воды вдоль автомобильных дорог, отметили в МЧС.

В акимате Абайской области сообщили, что в связи с повышением уровня воды в реке Богас происходит подмывание дамбы в районе села Уан района Аксуат, создалась угроза подтопления жилых домов и надворных построек.

Население села Уан в количестве 25 человек (в том числе пятеро детей) эвакуированы в здание школы села Жантикей. 400 голов скота отогнали на окраину села.

Продолжается работа по укреплению дамбы мешкотарой.

В связи с повышением уровня воды на реке Аягоз в районе села Тарбагатай до отметки 365 см ожидается приток большой воды в город Аягоз, сообщает акимат Абайской области.

"Начата заблаговременная эвакуация жителей в количестве 172 человека из 43 частных жилых домов, которые будут размещены в общежитии школы интерната и детской спортивной юношеской школе. В настоящее время большинство эвакуированных разместились у родственников", – указывается в сообщении.