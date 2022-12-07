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Верные напарники и острый нюх: столичные кинологи рассказали о работе служебных собак
Самые важные качества, по которым отбирают полицейских собак - выносливость и доброта. Всему остальному их обучают кинологи. Четвероногие помощники выезжают на каждый вызов опергруппы и раскрывают кражи, убийства, ведут поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Об особенностях работы со служебными собаками рассказал начальник Центра кинологической службы департамента полиции Астаны Бауржан Мырзахметов, передаёт BaigeNews.kz.
В центре есть несколько направлений работы с собаками. Поиск человека по запаховому следу, поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, поиск наркотических средств, одорологическая идентификация, штурмовое направление, патрульные и сторожевые собаки.
"Кинологи, которые работают с собаками, подготовленными на поиск взрывчатых веществ, работают совместно со взрывотехниками (сапёры). Данная группа проводит оперативно технический осмотр перед каждым общественным мероприятием, такими как, политические, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и литерные мероприятия, с участием охраняемых лиц", - рассказал майор полиции.
В столичном департаменте полиции работают 36 кинологов и 61 собака. Согласно штату, на одного кинолога закрепляется не больше двух собак. Кинолог заступает на дежурство опергруппы круглосуточно и выезжает со служебной собакой на все происшествия.
Полицейских собак обычно отправляют в столицу из Алматинского кинологического центра. Дрессировать их начинают с шести месяцев по общему курсу.
"Дальше проверяем их рабочие качества и способности. Потом наши специалисты смотрят, например, одна собака более способна для поиска наркотических веществ, другая более выносливая, значит по следовым работам. Собак отбираем по рабочим качествам, выносливость и доброта очень важны, потому что мы работаем с населением", - отметил Бауржан Мырзахметов.
Собаки служат в полиции семь-восемь лет. Часто кинологи просят забрать их после службы к себе домой.
Помимо службы, полицейские собаки принимают участие в различных соревнованиях и выставках.
К примеру, в этом году в стране проводились межведомственные соревнования среди силовых структур, таких как, пограничная служба КНБ, национальная гвардия МВД, кинологическая служба МВД, служба государственной охраны, министерство обороны РК, военная полиция по поиску взрывчатых веществ оружия и боеприпасов.
На этих соревнованиях команда МВД РК состояла из трёх сотрудников, где два кинолога со служебно-розыскными собаками были из столичного кинологического центра, и заняла третье место. В личном зачёте младший инспектор-кинолог с бельгийской овчаркой по кличке Кэсс занял почётное второе место, доказав высокий уровень подготовки кинологов в столичном департаменте полиции.
Также команда ЦКС ДП Астаны ежегодно принимает активное участие в соревнованиях по дрессировке собак, которые проводит союз кинологов Казахстана. 17 июля этого года команда ЦКС заняла первое место на турнире в Павлодаре. В личном зачёте первое место занял пенсионер кинологической службы МВД Александр Белоненко со служебной собакой по кличке Маршал.
В августе на чемпионате команда ЦКС ДП Астаны заняла второе место. В личном зачёте и звание "абсолютный чемпион" также завоевал наставник кинологов ЦКС, участник команды на всех соревнованиях Александр Белоненко, за что был отмечен руководством департамента и награжден медалью.
Александр Белоненко воспитал многих сотрудников кинологической службы с их четвероногими друзьями и по сей день передаёт свой опыт.
"Когда я устроился в 1992 году, нас было всего четыре кинолога на Целиноград. Но по мере того, как город начал расти, нам добавили штат, было 15 человек. Занимаюсь с собаками с 1982 года, из них 25 лет два месяца и 22 дня я проработал в полиции. Начинал младшим инспектором, прошёл все ступени до начальника подразделения. Я остался как наставник, молодым кинологам оказываем помощь в подготовке собак, объясняем всё", - рассказал Александр Белоненко.
Своего четвероногого друга он воспитал именно для соревнований, чтобы показать, что полицейские собаки могут работать на высоком уровне.
"Его миссия была только участвовать в соревнованиях. Я его брал только для этого. Как только я освободился от погон, времени стало побольше, я посвятил его и свою жизнь соревнованиям. Я болею очень соревнованиями. Даже когда нас было всего шесть кинологов, мы выставляли тоже свою команду, показывали высокий уровень собак. Это с детства во мне сидит. Когда я в первый раз увидел, как вышел милиционер с собакой и всех выиграл, я поставил себе такую задачу, что я тоже буду работать", - рассказал он.
Но в этом году Маршалу уже тяжело было выступать, говорит кинолог. Также он отметил, что каждое соревнование - это стресс для собаки.
"Когда мы участвуем в соревнованиях, там такая атмосфера, что все люди нервничают. Например, с виду человек морально устойчив, а на соревнованиях его подкидывает от нервов. А собакам это передаётся. Если выходишь с плохим настроением, собака будет плохо работать. Она чувствует ваше состояние. У меня в 90-х годах была собака, которая очень хорошо работала по следу, по поиску человека. Как-то я выехал на кражу, даю ему команду нюхать след, он понюхает и ложится. Я не понял. А перед этим я с супругой поругался. Пришёл на работу, вступил в опергруппу с этими домашними тараканами в голове. Я не сразу понял. Но это оказывается очень влияет на собак", - сказал Александр Белоненко.
По его словам, Маршал можно спокойно обнять, погладить, сфотографироваться с ней, в то же время при необходимости, в случае угрозы она может стать очень жесткой. Но во время работы, на местах скопления людей служебные собаки никогда не кинутся на человека.
Также Александр Белоненко отметил, что отношение к полицейским собакам в Казахстане и в западных странах очень разное.
"Мы отличаемся от запада, в США служебным собакам присуждаются звания полицейского, не более сержанта. Но посмотрите, как там хоронят служебных собак, я когда увидел, так плакал. Настолько они отдают почтение. У нас такого нет. Менталитет не такой. Нет такого отношения", - отметил он.
Фото Даниры Искаковой
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