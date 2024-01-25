Вернуть скоростной поезд Алматы - Усть-Каменогорск попросила сенатор

Сенатор Ольга Булавкина в своем депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, озвучила проблемы в сфере железно-дорожных пассажирских перевозок жителей восточного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Ольга Булавкина заявила, что отсутствие скоростного железнодорожного сообщения между ВКО и Алматы, а также международного железнодорожного маршрута с Российской Федерацией указывает на неэффективность государственного регулирования деятельности железнодорожного транспорта на перспективу.

По её словам, сейчас из Усть-Каменогорска в Алматы можно добраться на поезде 351/352 Алматы-2-Оскемен-1, но он находится в пути более 27 часов. При этом многие пассажиры отмечают неудовлетворительное состояние вагонов.

"Люди, имеющие проблемы со здоровьем, родители с маленькими детьми, студенты проходят настоящие испытания, пытаясь добраться до точки назначения в грязных, душных и непроветриваемых вагонах", - отметила Булавкина.

Также сенатор напомнила, что до сентября 2022 года по направлению Алматы-Усть-Каменогоск курсировал поезд Тальго, отвечавший всем требованиям безопасности и комфорта пассажиров, который был в пути 16 часов.

Ольга Булавкина подчеркнула, что автомобильное сообщение с Алматы затруднено. На трассе уже несколько лет идёт ремонт, а в зимнее время дорогу часто закрывают из-за погодных условий.

"В этой связи возобновление скоростного железнодорожного маршрута №69-70 Алматы-2-Оскемен-1 является необходимой альтернативой для жителей и гостей области", - заявила Булавкина.

Также сенатор попросила наладить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, запустив поезд по направлению Риддер-Томск. Она предложила обсудить этот вопрос с РФ на площадке следующего форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По её словам, отсутствие сообщения сдерживает развитие предпринимательства и туризма в регионе.