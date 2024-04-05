Верховный суд отменил выдворение россиянина из Казахстана

В Верховном суде отменили решение о выдворении из страны иностранца, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что Управление полиции обратилось в суд с заявлением о выдворении за пределы Казахстана гражданина РФ, указав на неоднократное нарушение им законодательства страны.

Суд первой инстанции принял решение депортировать мужчину, посчитав его склонным к нарушению законодательства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, рассмотрев дело, отменила решение суда первой инстанции.

"Иностранец действительно трижды привлекался к административной ответственности – по части 1 статьи 597, статьям 601 и 612 КоАП, однако совершённые им правонарушения не являются умышленными, не характеризует его злостным правонарушителем, все штрафы уплачены им своевременно. Вывод суда первой инстанции о том, что иностранец склонен к нарушению законодательства и характеризуется отрицательно, противоречит материалам дела", - отметили в Верховном суде.

Кассационной инстанцией установлено, что участковым инспектором по месту жительства правонарушитель охарактеризован положительно, официально трудоустроен, является магистрантом одного из вузов республики. Проживает в Казахстане с родителями с 2012 года, подал документы на получение вида на жительство.