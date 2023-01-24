Верховный суд обязал олигарха Орифджана Шадиева вернуть Нацбанку 15 миллиардов тенге

После вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Орифджана Шадиева вернуть Национальному банку заёмные средства на сумму свыше 15 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В целом в 2022 году надзорное ведомство защитило интересы государства почти на 35 миллиарда тенге, говорится в отчете прокуроров.

"В прошлом году прокуроры приняли участие при рассмотрении судами свыше 20 тысяч гражданских и административных дел. По ходатайствам и протестам прокуроров в соответствии с законом приведено 313 судебных актов, из них 60 - по протестам генерального прокурора. Защищены интересы государства на 34,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

По актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан.

"Так, по 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 миллиарда тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства. Через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления министерства энергетики об уплате ТОО "Жаикмунай" в бюджет штрафа в размере 580 миллионов тенге за невыполнение договорных обязательств", - сообщили в Генпрокуратуре.

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено девять судебных актов, в том числе семь - по протестам генпрокурора.