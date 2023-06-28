Верховный муфтий обратился к казахстанцам

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Казахстанцев с Курбан Айтом поздравил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Как отметил верховный муфтий, Курбан айт — это праздник, который подразумевает собой проявления истинных намерений и любовь ко Всевышнему.

"Совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные блага. Каждый мусульманин раздает часть своего пропитания тем, кто нуждается в помощи, тем самым получает их благодарность и довольство. Ведь наш Достопочтенный Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина". В народе говорят: "Приобретайте не имущество, а благословение". Одним из благородных действий, которую нужно совершать во время Курбан-айт является получение благодарности и благословения от старших, и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарности",— отметил верховный муфтий.

Он призвал всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день.

"Важно не забывать, что основная цель Курбан айт – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан-айт и получить благодарность мусульман", — заявил председатель ДУМК.

Он напомнил, что в этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн и онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.