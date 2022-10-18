Венгерский режиссёр снял фильм о голодоморе в Казахстане

Фото: kazakhfilm.kz

Венгерский режиссёр Тамаш Тот завершил работу над художественным фильмом "Олиара". Художественный фильм готовится при поддержке Госцентра поддержки национального кино по заказу министерства культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии "Казахфильм".

Автор сценария - Нурлан Санжар, а снял фильм известный венгерский режиссёр Тамаш Тот. Съемки картины стартовали в октябре 2021 года и прошли в Алматинской области. В начале июля 2022 года начался монтажно-тонировочный период кинокартины.

По сообщению пресс-службы, прежде чем приступить к окончательному монтажу киноленты, создатели провели озвучивание.

"Режиссёр сам выбирал голоса, так как он лучше знает задачу фильма. Как вы знаете, у профессиональных актеров поставленный голос, но, помимо них, мы искали обычные голоса простых людей. Главного героя картины озвучил известный актёр театра и кино Бауыржан Каптагай. Это большая роль, актёр сразу же вжился в образ героя, так что с озвучиванием мы справились за один день. Также в озвучивании картины принимали участие такие актеры как Игорь Личадеев, Улан Нусипали, Акбота Каймакбаева и многие другие. Нужно отметить, что качество наших дубляжных актеров заключается в том, что они, посмотрев пару кадров озвучиваемого фильма, вживаются в роль своего персонажа. Это - настоящий профессионализм. Озвучивание всего фильма на киностудии проходило в течение двух месяцев. Сейчас картина на завершающем этапе. Остались последние штрихи по работе звукорежиссеров и звукотехников", - поделилась режиссёр дубляжа Гульназид Омарова.

Гульназид Омарова специально была приглашена по подбору актеров для озвучивания кинокартины. По её словам, процесс озвучивания персонажа не так прост, как кажется. Поэтому здесь важно не только подобрать нужный тон голоса, стоит огромная работа с актерами, чтобы они передали атмосферу и настроение героя.

Сама история затрагивает трагедию голода 30-х годов XX века.

Члена международного коммунистического интернационала, венгра Иштвана Мадьяра сначала приговаривают к расстрелу, а после высылают в казахскую степь для искупления "политической вины". И вот здесь он меняет свои взгляды на революционные. Как человек, европеец и гуманист, Иштван поражен увиденным голодомором, настоящей трагедией в казахской степи, жестокостью бойцов ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Коммунист-венгр бунтует и находит в ауле Кубабас единомышленников из числа местных жителей. Вместе они пытаются бороться с красным произволом.

В картине снимаются известные актёры двух стран. Роли в картине исполнят венгерский актер театра и кино Петер Барнай, известные казахстанские актеры Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.

Выход картины на экраны запланирован к 2023 году.