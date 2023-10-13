Велосипедиста насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде

19-летний водитель авто насмерть сбил переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу велосипедиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на улице Магнитогорской. 19-летний водитель на BMW сбил велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

57-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

По информации полиции, велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не слез с него и вёз рядом. В результате 57-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ещё до приезда медиков. Полиция проводит расследование.