Велосипедиста насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19-летний водитель авто насмерть сбил переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу велосипедиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на улице Магнитогорской. 19-летний водитель на BMW сбил велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.
57-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался.
Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
По информации полиции, велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не слез с него и вёз рядом. В результате 57-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ещё до приезда медиков. Полиция проводит расследование.
Самое читаемое
- Был дворец, остались развалины: шымкентцы просят восстановить объект культуры
- Как обманывают покупателей в Казахстане
- Арман Давлетяров сделал неожиданное признание на форуме "Отандастар" в Астане
- Иностранка переехала в Атырау, освоила домбру и выучила 50 кюев
- Этническая казашка баллотируется в сенат Франции