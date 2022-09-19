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Великобритания прощается с Елизаветой II
В Лондоне проходят государственные похороны королевы Елизаветы II, в которых участвуют члены королевских семей, мировые лидеры, представители международных организаций и другие, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
После нескольких дней пребывания Вестминстре-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом привезли в Вестминстерское аббатство, в котором короновались британские короли и королевы, а в 1947 году королева Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа.
Би-Би-Си сообщает, что в Вестминстер-холле сотни тысяч людей, приехавших со всей Великобритании и со всего мира, смогли засвидетельствовать свое почтение с вечера среды и на протяжении всех выходных. Многие простояли более 10 часов в очереди, растянувшейся через весь центр Лондона.
Колокола Вестминстерского аббатства прозвонили 96 раз - по числу лет, прожитых королевой. В настоящий момент проходит отпевание. Богослужение транслируется по телевидению.
После этого траурная процессия отправится в путь из Лондона в Виндзорский дворец для более интимной церемонии и частных похорон.
Для многих жителей Соединенного Королевства церемония прощания с королевой стала первыми государственными похоронами со времени смерти сэра Уинстона Черчилля в 1965 году.
Официальный список гостей не публиковался, но вот что пока известно о том, кто будет - а кто не будет - присутствовать на службе в Вестминстерском аббатстве, которая начнется в 11:00 (13:00 по московскому времени).
Иностранные члены королевских семей
На похороны приедут члены королевских семей со всей Европы. Сюда входят короли и королевы Бельгии, Нидерландов и Испании.
Также прибудут император Японии Нарухито и императрица Масако.
Мировые лидеры
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден отправились в Лондон на похороны. Также на похороны прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры многих других стран Содружества.
Прибыли Сирил Рамафоса из Южной Африки и Уильям Руто из Кении.
Представителей России, Беларуси и Сирии на похоронах не будет.
Премьер-министр Лиз Трасс, которую королева назначила всего за два дня до своей смерти, направляется в аббатство вместе с другими министрами, оппозиционными политиками, лидерами автономных правительств Великобритании и многими другими государственными чиновниками.
Наряду с семьей и друзьями королевы на церемонии будут представители благотворительных организаций, которые она поддерживала, а также обладатели Креста Виктории и Креста Георга - высших военной и гражданской наград Великобритании.
Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке:
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