Ведутся ли расследования в отношении Байбека и Нигматулина прокомментировали в Антикоре

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В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию о том, что бывших высокопоставленных лиц - экс-акима Алматы Бауыржана Байбека, экс-сенатора Ерлана Нигматулина и экс-замсекретаря Совета безопасности РК Марата Шайхутдинова подозревают в коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"Указанные лица не являются подозреваемыми по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой", - заявили в ведомстве.

Ранее информацию о задержании бизнесмена Нигматулина и возбуждении дела против Байбека распространяли в соцсетях.