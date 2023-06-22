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t.me/KZgovernment Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55
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Фото: t.me/KZgovernment

Важные документы подписаны по итогам переговоров глав правительств Казахстана и Азербайджана

Широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов с главой правительства Азербайджана Али Асадовым в Баку. По итогам визита подписаны 10 документов, передаёт BaigeNews.kz.

"Правительство РК готово продолжать активную совместную работу по практической реализации задач, поставленных на высшем уровне. В частности, для доведения объемов взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время Казахстан готов нарастить свои поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше $300 млн", — сказал Алихан Смаилов.

Страны активно взаимодействуют и в транспортно-логистической сфере. В данном направлении ключевую роль играет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, перевозки грузов по которому с начала года уже превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что за прошедшие годы отношения между странами выросли до уровня стратегического партнёрства и приезд представительной казахстанской делегации свидетельствует о намерении достичь реализации договорённостей, достигнутых главами двух государств.

Подписаны: 

  1. "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги";
  2. Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики;
  3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области туризма;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области спорта;
  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области культуры;
  6. План мероприятий по реализации Соглашения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения от 24 мая 2005 года на период с 2023 по 2024 годы;
  7. Протокол встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;
  8. Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Среднего Коридора между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;
  9. Меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством экономики Азербайджанской Республики;
  10. Соглашение о Совместном Предприятии по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком".
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Сегодня, 19:55
339
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