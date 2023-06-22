Важные документы подписаны по итогам переговоров глав правительств Казахстана и Азербайджана

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Широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов с главой правительства Азербайджана Али Асадовым в Баку. По итогам визита подписаны 10 документов, передаёт BaigeNews.kz.

"Правительство РК готово продолжать активную совместную работу по практической реализации задач, поставленных на высшем уровне. В частности, для доведения объемов взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время Казахстан готов нарастить свои поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше $300 млн", — сказал Алихан Смаилов.

Страны активно взаимодействуют и в транспортно-логистической сфере. В данном направлении ключевую роль играет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, перевозки грузов по которому с начала года уже превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что за прошедшие годы отношения между странами выросли до уровня стратегического партнёрства и приезд представительной казахстанской делегации свидетельствует о намерении достичь реализации договорённостей, достигнутых главами двух государств.

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