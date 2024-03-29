"Важная тема LIVE": В Минтранспорта рассказали, как спасают казахстанские дороги от паводка
Сегодня, 18:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:01Сегодня, 18:01
114
В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудим, как паводковые воды в регионах страны влияют на состояние дорожно-транспортной сети. Нужно ли проводить обследование в местах переливов через трассы? И были ли к приходу большой воды готовы водопропускные трубы? На эти и другие вопросы отвечает заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Галымжан Утенбаев.
Самое читаемое
- КНБ выиграл суд против Назарбаев Университета
- Женщина справила нужду в Доме министерств
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: суд вынес приговор
- Как познакомились Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев
- Подпольный цех по производству поддельных стиральных порошков обнаружили в Шымкенте