"Важная тема LIVE": Как развивается трансплантология в Казахстане
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
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В прямом эфире проекта "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудили актуальную для Казахстана тему донорства и трансплантологии. Гость программы Директор РЦКТВМУ МЗ РК Айдар Ситказинов.
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