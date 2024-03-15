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"Важная тема LIVE": Как развивается трансплантология в Казахстане

Сегодня, 17:35
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"Важная тема LIVE": Как развивается трансплантология в Казахстане Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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В прямом эфире проекта "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудили актуальную для Казахстана тему донорства и трансплантологии. Гость программы Директор РЦКТВМУ МЗ РК Айдар Ситказинов.

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