"Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан

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Большое внешнеполитическое турне президента Кащзахстана Касым-Жомарта Токаева в 2022 году дало свои плоды. Один из ключевых и наиболее опасных партнёров — США — прислали пятого человека в государстве с очень прагматичной повесткой для региона. От визита государственного секретаря Энтони Блинкена ждали, скорее, попытки в очередной раз поставить ультиматум о том, что странам Центральной Азии пора определиться с позицией по войне в Украине. Однако переговоры прошли в дружественной атмосфере, сообщил в своём Telegram-канале публицист и политолог Никита Шаталов, передаёт BaigeNews.kz.

Автор отмечает, что и во время встречи с президентом, и в ходе саммита C5+1 Блинкен с благодарностью отметил, что Казахстан оказывает гуманитарную помощь Украине, а сам Токаев — единственный лидер региона, который поддерживает контакт с Зеленским. Официальный Вашингтон поддерживает нашу позицию и подчеркивает, что в адрес Казахстана не будет никаких санкций. Кроме того, Блинкен отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы президента.

"Но самое главное, что США стали наконец-то реалистично оценивать экономическую ситуацию в регионе и зависимость стран Центральной Азии от России. С одной стороны, Блинкен пообещал компенсацию за то, что страны пострадали от антироссийских санкций. С другой стороны, на встрече с президентом были обещаны прямые инвестиции, которые довольно долгое время со стороны США были заморожены", — пишет аналитик.

Никита Шатолов считает, что качественные инвестиционные проекты были бы хорошей компенсацией за санкционную политику.