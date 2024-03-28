Вантовый мост отменяется: в Петропавловске отказались от дорогого путепровода в пользу железобетонного

В Петропавловске отказались от задумки возвести через реку Есиль новый вантовый мост. Висячий путепровод оказался слишком дорогим проектом. На госзакупках ни один из подрядчиков не отозвался, сообщает BaigeNews.kz.

Действующий мост через реку Есиль был построен 62 года назад. И его состояние давно вызывает беспокойство у горожан.

По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархана Иманашева, мост находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с возросшим потоком интенсивности транспорта, существующая пропускная способность не отвечает нормам. Об этом он рассказал премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову во время его визита в Северо-Казахстанскую область.

Интенсивность движения на путепроводе достигает десяти тысяч автомобилей в сутки. Поэтому было решено построить новый, вантовый мост. Но спустя годы стало понятно: не быть висячему мосту в Петропавловске.

"Проект нового моста реализован в 2020 году. В 2021 госзакупки проведены четыре раза. Подрядная организация не определена. Для удешевления проекта необходимо предусмотреть железобетонный мост взамен вантовой конструкции. В связи с истечением срока рабочего проекта планируется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 30 миллиардов тенге. Стоимость проектно-изыскательских работ - 240 миллионов", - уточнил Дархан Иманашев.

Тем временем в областном центре ведётся строительство ещё одного проекта моста. Речь идёт об автодорожном путепроводе через железнодорожные пути по улице Универсальной. Его протяжённость – 1,2 километра, а ширина полосы движения достигнем четырёх метров. При этом рассчитаны тротуары на 2,2 метра.

К строительству конструкции приступили в сентябре прошло года. Завершить возведение планируют осенью 2025 года. Сегодня 40 человек трудятся над возведением путепровода.

"Мы в этом году планируем закончить мостовое строение путепровода. Железобетонные конструкции, балки и все остальное. Также подход по улице универсальной. Он будет осуществлён при помощи строительства подпорной стены. Выделено 2 миллиарда тенге. Остаток - 3,6 миллиарда. Общая сумма договора - 5,3 миллиарда. Произвели работы по устройству буронабивных свай в полном объёме, устройство ростверка, стойки и диафрагмы опоры № 1, устройство водопровода, работы по прокладке трубы полиэтиленовой, протяжённостью 441 метр, работы по устройству подпорной стены ПС-2 и перенос воздушной линии на время производства строительства объекта", - уточнил генеральный подрядчик Рустем Туржанов.

Строительство автодорожного путепровода позволит разгрузить транспортный поток с улицы Караванная и в некоторой степени с въезда в город Петропавловск. Также мост обезопасит переход пешеходов через железнодорожные пути. Явным плюсом для горожан будет и реконструкция улиц Универсальной и Кошевого.

Напомним, что ещё один путепровод в Петропавловске требует внимания. Это мост на городском гидроузле, который в 2022 году признали аварийным.