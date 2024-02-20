Вандалы вынесли оборудование на 105 млн тенге из канализационных станций в Актау

Ещё незавершённую канализационную станцию разграбили вандалы в Актау. Объект возводят возле одной из курортных зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Похищено четыре километра электросетей. Ущерб государству составил 105 миллионов тенге.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, дело направлено в суд.

Строительство объекта началось в 2019 году.

"По проекту было построено 57 километров канализационных сетей. Установили шесть канализационных насосных станций и 42 модульные насосные станции. Протянули к ним 44 километра электросетей. Сейчас этот объект передан госпредприятию "Каспий жылу, су арнасы", - сообщил заведующий сектором городского отдела строительства Биржан Маратулы.

Оставалось подключить насосные к электроснабжению. Однако установки разграбили, а электросети похитили.

"Мы ежедневно контролируем все работы. Видно в вечернее время, когда на объекте не было людей, украли всё. Открыли щиты на канализационной станции, унесли кабели, канализационные люки вскрыли и тоже вынесли", - рассказал главный инженер коммунального предприятия Аскар Дузмагамбетов.

В итоге, практически готовый объект остался незавершённым. Полицейским удалось выявить пятерых подозреваемых в хищении.

"Ведётся досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 188 УК РК - "Кража, совершённая преступной группой, в крупном размере". Уже доказана причастность пяти подозреваемых к факту кражи", - заявил замначальника следственного отдела городского управления полиции Ануар Сулейменов.

Дело рассматривается в суде. Чтобы кражи не повторились, решено вокруг объекта установить электрическую изгородь.