  • 27 Марта, 16:28
  • BAIGENEWS

Вагоны грузового поезда сошли с рельс в Актюбинской области

Сегодня, 15:55
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: скриншот

На станции Кауылжыр участка Шалкар – Жем произошёл сход с рельсов 8 из 58 вагонов грузового поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

На станции Кауылжыр ведутся восстановительные работы.

"27 марта в 9:28 час. на станции Кауылжыр участка Шалкар – Жем произошёл сход с рельсов 8 из 58 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. К месту схода оперативно направлены восстановительные поезда", - говорится в сообщении.

Специальная комиссия расследует причины схода.

 

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