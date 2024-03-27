Вагоны грузового поезда сошли с рельс в Актюбинской области

На станции Кауылжыр участка Шалкар – Жем произошёл сход с рельсов 8 из 58 вагонов грузового поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

На станции Кауылжыр ведутся восстановительные работы.

"27 марта в 9:28 час. на станции Кауылжыр участка Шалкар – Жем произошёл сход с рельсов 8 из 58 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. К месту схода оперативно направлены восстановительные поезда", - говорится в сообщении.

Специальная комиссия расследует причины схода.