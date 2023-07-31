  • 31 Июля, 08:45
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pixabay.com Сегодня, 07:51
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Сегодня, 07:51
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Фото: pixabay.com

В ЗКО зарегистрировали свыше 20 случаев бруцеллёза

За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев.

Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными.

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Сегодня, 07:51
183
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