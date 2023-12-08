В ЗКО умер ребёнок, заболевший скарлатиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В Таскалинском районе ЗКО выявили шесть случаев скарлатины у детей. Пятеро заболевших из детского сада "Балдырган", ещё один маленький пациент из очага скарлатины. Детский сад закрыли на карантин, отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического конроля ЗКО.

"Двое детей получают стационарное лечение в Таскалинской районной больнице. Ещё двое находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице. Один ребенок снят с карантина. Ещё один ребёнок умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований", — сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

У троих детей, находящихся на стационарном лечении, состояние средней степени тяжести. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.