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mgorod.kz Сегодня, 03:25
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Сегодня, 03:25
159
Фото: mgorod.kz

В ЗКО мужчину укусил каракурт

Спустя пять дней стационарного лечения пострадавшего выписали с выздоровлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". 

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 15 июля в Бурлинскую районную больницу поступил мужчина с укусом каракурта.

"Укушенного каракуртом мужчину 1965 года рождения в больницу доставила карета скорой помощи. Он получил стационарное лечение с 15 по 20 июля, после выздоровления был отпущен домой", – говорится в сообщении.

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Сегодня, 03:25
159
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