open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • В Жетысу резиденция акима области стала реабилитационным центром для детей
ortcom.kz Сегодня, 11:07
96
Фото: ortcom.kz

В Жетысу резиденция акима области стала реабилитационным центром для детей

В Панфиловском районе состоялось открытие детского реабилитационного центра "Мерей", размещенного в здании бывшей резиденции акима области, передает BaigeNews.kz

На реконструкцию здания и приобретение специализированного оборудования, мебели было направлено 80 миллионов тенге. В центре имеются кабинеты Монтессори, физиотерапии, лечебной физкультуры, а также сенсорный, массажный, процедурный кабинеты, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, трудового обучения, для гидромассажа, солевая шахта, бассейн.

Общая площадь здания, состоящего из 2 корпусов, свыше 910 квадратных метров. Объект рассчитан на 40 мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дети #резиденция акима #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:07
96
Поделитесь:
Наверх