В Жетысу нелегально работали 49 полигонов ТБО

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В области Жетысу выявлено 49 полигонов твёрдо-бытовых отходов, работающих без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"К примеру, в Алакольском районе в 23 сельских округах на 56 населённых пунктов имеется 33 полигона ТБО, из них только на полигон "Шындали" в Достыкском округе имеется правоустанавливающий документ. Аналогичные факты установлены в Сарканском (девять фактов), Коксуйском (семь фактов) и Ескельдинском (один факт) районах. По всем нарушениям внесены акты прокурорского надзора", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуроров штрафованы три сельских акима на 300 МРП, и один заместитель акима привлечён к дисциплинарной ответственности. Местные исполнительные органы начали работу по узаконению незаконно функционирующих полигонов ТБО.