В Жамбылской области пьяный контрактник стучался в двери и бил в лицо открывших

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Пьяный солдат переполошил целое село в Жамбылской области. 22-летний контрактник сначала напал на продавщицу магазина, а потом начал избивать жителей многоквартирного дома. Пострадали сразу несколько человек, среди них женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Лицом в пол и в чужой квартире завершился пьяный вечер солдата одной из воинских частей Турар Рыскуловского района. 22-летний контрактник успел избить трех женщин и напугать детей. Остановил его супруг одной из пострадавших.

"Дверь открыла жена, он ей в глаз дал. Я в дальней комнате был, сперва не понял, что происходит. Потом скрутил его. У него такой вид был, глаза странные, как будто наркотиков наелся, что ли", - рассказал скрутивший солдата Азамат Тажиев.

Как рассказывают очевидцы, скандалить военный начал еще в магазине села Кулан. Там он ударил продавщицу. После дебошир стал стучаться во все двери многоквартирного дома. Кто ему открывал, сразу бил в лицо. За что с ними так жестоко, никто так и не понял. В воинской части обещают солдата серьезно наказать.

"Военнослужащий по контракту Мусаипов, 2000 года рождения, во внеслужебное время, находясь в отпуске, в состоянии алкогольного опьянения совершил противоправные действия в отношении гражданских лиц. В нашей армейской среде подобное поведение подвергается глубокой критике и порицанию. По результатам расследования будет принято решение о дальнейшем прохождении этим военнослужащим службы в рядах Вооруженных сил. Он будет наказан по всей строгости закона", - прокомментировала начальник пресс-службы Таразского гарнизона Минобороны РК Дина Мухаринова.

Полиция завела на солдата уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища. Пострадавшие требуют для обидчика сурового наказания, даже несмотря на то, что он оказался их односельчанином.