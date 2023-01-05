В Жамбылской области продолжают спасать людей из снежного плена

37 человек, в том числе троих детей, спасли из снежного плена в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"Четвёртого января 2023 года с 9:30 часов по 18:00 часов в двух районах области (Жуалынский, Кордайский), на двух участках автодороги республиканского значения силами ДЧС (семь сотрудников и три единицы техники) из застрявших в снежных заносах четырёх легковых автомобилей спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 13 человек, из них 3 детей (в медицинской помощи не нуждались).

Четвёртого января 2023 года в 21:35 часов в Жуалынском районе, на 581 км автодороги "Алматы-Ташкент-Термез", силами ДЧС (три сотрудника и одна единица техники) из неисправного пассажирского автобуса эвакуированы в ближайшее кафе 13 человек (в медицинской помощи не нуждались).

Пятого января 2023 года в 3:50 часов Сарысуский р-н, 130 км а/д "Жанатас-Каратау", силами ДЧС (12 сотрудника и две единицы техники) из неисправного пассажирского автобуса эвакуированы в ближайший населенный пункт 11 человек (в медицинской помощи не нуждались)", - говорится в сообщении.