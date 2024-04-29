В затопленных домах СКО проводят дезинфекцию

В трёх районах Северо-Казахстанской области, где вода уже существенно спала, проводится дезинфекция ранее затопленных домов. Речь идёт о Тайыншинском, Есильском и районе Шал Акына, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Обеззараживание домов уже проведено в пяти деревнях Тайыншинского района. Дезинфекция начнётся в затопленных дворах района Шал Акына как только позволят погодные условия.

Контроль над дезинфекцией подтопленных домов и придомовых участков после наводнения проводит Санитарно-эпидемиологическая служба региона.

"Ежедневно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации острых кишечных инфекций, сальмонеллеза, вирусного гепатита "А", особо опасных инфекционных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и гепатитом "А" в области стабильная. В период паводка роста не наблюдается", - уточнил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев.

Тем временем санэпидемиологи рекомендуют населению использовать только бутилированную и кипячёную воду. Будь это простое употребление, так и для приготовления пищи. Отказаться от иного вида водоснабжения североказахстанцам советуют на время, в целях профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

"Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах потопления. Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды. Мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета. Обработать все помещения после паводка дезинфиционными растворами", - перечислил рекомендации Асет Жуматаев.

Существует несколько признаков инфекционных заболеваний. Это повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, боль в горле, сыпь. О наличии симптомов жителям рекомендуют немедленно сообщить медицинскому работнику.