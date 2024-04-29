В затопленных домах СКО проводят дезинфекцию
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В трёх районах Северо-Казахстанской области, где вода уже существенно спала, проводится дезинфекция ранее затопленных домов. Речь идёт о Тайыншинском, Есильском и районе Шал Акына, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
Обеззараживание домов уже проведено в пяти деревнях Тайыншинского района. Дезинфекция начнётся в затопленных дворах района Шал Акына как только позволят погодные условия.
Контроль над дезинфекцией подтопленных домов и придомовых участков после наводнения проводит Санитарно-эпидемиологическая служба региона.
"Ежедневно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации острых кишечных инфекций, сальмонеллеза, вирусного гепатита "А", особо опасных инфекционных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и гепатитом "А" в области стабильная. В период паводка роста не наблюдается", - уточнил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев.
Тем временем санэпидемиологи рекомендуют населению использовать только бутилированную и кипячёную воду. Будь это простое употребление, так и для приготовления пищи. Отказаться от иного вида водоснабжения североказахстанцам советуют на время, в целях профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
"Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах потопления. Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды. Мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета. Обработать все помещения после паводка дезинфиционными растворами", - перечислил рекомендации Асет Жуматаев.
Существует несколько признаков инфекционных заболеваний. Это повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, боль в горле, сыпь. О наличии симптомов жителям рекомендуют немедленно сообщить медицинскому работнику.
"Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в области продолжается. Учитывая, что одним из факторов передачи гепатита А, является вода, рекомендуем населению прививаться против данной инфекции. Прививки ставятся планово в 2 и 2,5 года, бесплатно, в поликлинике по месту проживания, вакцина имеется в наличии в достаточном количестве. Кто не получил прививки в положенный срок имеют возможность в рамках навёрстывающей вакцинации привить детей и подростков до 18 лет. Не упустите свою возможность и сохраните здоровье своих детей", - руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО.