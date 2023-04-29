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В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для Android обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Нововведение позволит пользователю переносить свои чаты с одного устройства на другое, не прибегая к бэкапам Google Drive.
"Перенесите историю переписки на другое Android-устройство. Безопасно перенесите свои чаты и наслаждайтесь самыми новыми сообщениями без использования Google Drive. Для подключения к новому устройству понадобится ряд разрешений", — гласит описание функции.
Включить её можно в "Настройках" мессенджера, перейдя во вкладку "Чаты". Для запуска процесса трансфера необходимо отсканировать QR-код. Новая функция упростит и ускорит перенос переписок, так как больше не потребует создания резервной копии данных, а затем её восстановления.
Известно, что пока функция доступна лишь избранным бета-тестерам. О сроках запуска для широкой публики пока не сообщается.
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