В WhatsApp появится новая функция

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В бета-версии WhatsApp для Android обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение позволит пользователю переносить свои чаты с одного устройства на другое, не прибегая к бэкапам Google Drive.

"Перенесите историю переписки на другое Android-устройство. Безопасно перенесите свои чаты и наслаждайтесь самыми новыми сообщениями без использования Google Drive. Для подключения к новому устройству понадобится ряд разрешений", — гласит описание функции.

Включить её можно в "Настройках" мессенджера, перейдя во вкладку "Чаты". Для запуска процесса трансфера необходимо отсканировать QR-код. Новая функция упростит и ускорит перенос переписок, так как больше не потребует создания резервной копии данных, а затем её восстановления.

Известно, что пока функция доступна лишь избранным бета-тестерам. О сроках запуска для широкой публики пока не сообщается.