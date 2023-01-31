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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 04:58
49
Сегодня, 04:58
49
Фото: pixabay.com

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая позволит отправлять реакции в группах с объявлениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Газета.Ru".

Речь идёт о тех группах, в которых сообщения может отправлять лишь администратор чата. Ранее сообщалось о появлении такой функции в бета-версии 2.22.25.16 для устройств на базе Android. Теперь она получила важное обновление — при отправке реакции на тот или иной пост пользователь может не беспокоиться о своей приватности, так как теперь его номер телефона будет скрываться. 

Эта функция находится на стадии разработки и пока недоступна для широкого круга пользователей.

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#мессенджер #WhatsApp
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:58
49
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