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49Фото: pixabay.com
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая позволит отправлять реакции в группах с объявлениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Газета.Ru".
Речь идёт о тех группах, в которых сообщения может отправлять лишь администратор чата. Ранее сообщалось о появлении такой функции в бета-версии 2.22.25.16 для устройств на базе Android. Теперь она получила важное обновление — при отправке реакции на тот или иной пост пользователь может не беспокоиться о своей приватности, так как теперь его номер телефона будет скрываться.
Эта функция находится на стадии разработки и пока недоступна для широкого круга пользователей.
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