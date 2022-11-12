В WhatsApp появится новая функция

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Новая функция WhatsApp позволит защитить пользователя от большого числа уведомлений в групповых чатах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

В мессенджере недавно появилась возможность создавать группы на 1024 участника, поэтому команда WhatsApp выпускает функцию, которая будет автоматически отключать уведомления в подобных чатах.

Если пользователю будут нужны уведомления от конкретной группы, он сможет включить их в настройках мессенджера.

Функция уже доступна для некоторых бета-тестеров. В ближайшие дни она будет доступна большему количеству пользователей.