- В ВКО бывший слесарь превратил свой дачный участок в цветочную империю 07:45 145
- В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников 06:37 222
- Помолвочное кольцо изготовил осуждённый для любимой в области Абай 05:19 376
- В Казахстане треть IT-специалистов составляют женщины 04:51 344
- Скидки на поезд, цветы на улице, призы в ЦОНах. Как казахстанок поздравляют с 8 марта 03:35 331
- В Грузии начались протесты 02:12 482
- Спасатели перевозят сельчан через подтопленную дорогу в Жетысуской области 01:28 417
- Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре 00:34 472
- В пяти регионах Казахстана закрыты 32 участка трасс 07.03.2023 431
- Из-за размыва дорог отрезаны от внешнего мира ряд сёл Актюбинской области 07.03.2023 444
- Четыре лавины сошли в горах Алматы 07.03.2023 601
- Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 миллиардов долларов - ООН 07.03.2023 592
- Назван состав сборной Казахстана на матчи против Словении и Дании 07.03.2023 510
- Паводки начались в трёх областях Казахстана 07.03.2023 502
- Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки 07.03.2023 538
- Поправки в Налоговый кодекс: о главных изменениях сообщили эксперты 07.03.2023 652
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 528
- Назначен глава Комитета административной полиции МВД РК 07.03.2023 519
- Участок трассы "Астана - Петропавловск" закрыли из-за непогоды 07.03.2023 676
- О холоде, бешбармаке и общежитиях рассказали иностранные студенты в Казахстане 07.03.2023 687
- Программа 7-20-25: закрыть нельзя оставить 07.03.2023 511
- В госорганизациях Казахстана выявили иностранных кибершпионов 07.03.2023 583
- Земельные участки выдают своим - в НПП "Атамекен" озвучили жалобы крестьян 07.03.2023 650
- Пенсионный возраст шахтёрам могут снизить в Казахстане 07.03.2023 532
- Курс доллара вырос в Казахстане 07.03.2023 433
- Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области 07.03.2023 587
- Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта 07.03.2023 524
- 70 школ построят на деньги коррупционеров в Казахстане 07.03.2023 461
- Назван единственный город Казахстана, в котором подешевело вторичное жильё 07.03.2023 693
- Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам 07.03.2023 384
- Рыбаков унесло на льдинах на Капшагае 07.03.2023 587
- Легализованным машинам-конструкторам запретят выезжать за пределы Казахстана 07.03.2023 502
- Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских 07.03.2023 740
- Токаев поручил принять меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма 07.03.2023 464
- Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню 07.03.2023 800
- Электоральные рейтинги Астаны. В столичных округах избиратели определились с выбором 07.03.2023 449
- Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД 07.03.2023 497
- Актриса фильма "Томирис" представит Казахстан на конкурсе красоты в США 07.03.2023 834
- "Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая 07.03.2023 664
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 552
- Многодетным матерям увеличат соцпособия в Казахстане 07.03.2023 464
- Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета 07.03.2023 502
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 572
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 668
- Выборы-2023: что забывают декларировать кандидаты в депутаты 07.03.2023 563
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1150
- Каждая десятая казахстанка экономически зависит от супруга — статистика 07.03.2023 450
- Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров 07.03.2023 706
- Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы 07.03.2023 536
- Смаилов поручил до 1 апреля обеспечить школы видеонаблюдением и тревожными кнопками 07.03.2023 506
- Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП 07.03.2023 529
- Каждая шестая пара в Казахстане бесплодна 07.03.2023 554
- Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны 07.03.2023 537
- В честь 8 марта нуждающимся астанчанам выплатят соцпомощь 07.03.2023 503
- Как в боулинге: в ВКО автомобили скатываются с горы из-за гололёда 07.03.2023 540
- Студенческое объединение появится в Казахстане 07.03.2023 651
- Минпросвещения оцифрует все учебники к 2024 году 07.03.2023 848
- Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют Amanat, Respublica и ОСДП 07.03.2023 627
- В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей 07.03.2023 760
- Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США 07.03.2023 727
- Представителя партии Amanat Олжаса Сулеймена сняли с предвыборной гонки 07.03.2023 2540
- Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги 07.03.2023 852
- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07.03.2023 892
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 07.03.2023 732
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 07.03.2023 813
- На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске 07.03.2023 746
- Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах 07.03.2023 702
- Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане 07.03.2023 793
- Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC 07.03.2023 1290
- 12 перинатальных центров построят в Казахстане 07.03.2023 732
- На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау 06.03.2023 745
- 40 миллиардов тенге в год: предприниматели ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам 06.03.2023 1573
- Алан Курмангалиев завоевал второе "золото" на турнире в Португалии 06.03.2023 1226
- Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы 06.03.2023 784
- Каждые две минуты одна женщина в мире умирает от рака шейки матки 06.03.2023 819
- Суд признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции 06.03.2023 813
- Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК 06.03.2023 707
- Всё, что вы хотели знать о вакцинации в Казахстане, но боялись спросить 06.03.2023 1057
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1258
- Пенсионерка из СКО съездила на программу к Андрею Малахову и подарила ему тюбетейку 06.03.2023 1083
В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников
Команда разработчиков мессенджера WhatsApp трудится над новой функцией, позволяющей блокировать звонки с неизвестных номеров, пока в приложении для Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.
В настройках достаточно будет активировать соответствующий переключатель, после чего пользователь не увидит того, что ему пытается дозвониться неизвестный абонент. Фактически речь идёт об обычном "белом списке".
Примечательно, что никаких оповещений о блокировке сам звонящий не получит — он будет слышать те же гудки, что и обычно. Те, кто активировал функцию, не будут даже знать о вредоносном звонке.
Поскольку не каждый звонок является попыткой мошенников выйти на связь, на всякий случай предусмотрена возможность узнать историю пропущенных вызовов — тогда пользователь сам сможет решить, позвонить ему по указанному номеру или оставить информацию без внимания.
Сейчас возможность блокировки звонков с неизвестных номеров проходит внутреннее тестирование и недоступна даже участникам программы бета-тестирования мессенджера.
-
Trend news
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 549
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 570
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 665
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1147
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 5543
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1024
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1445
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1556
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 12853
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1140
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1128
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 967
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3809
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1321
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2998
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2351
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4488
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8851
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1536
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2059
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33711
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1448
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1675
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2334
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1790
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4848
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2626
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2351
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5877
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2903
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2005
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2118
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12356
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2169
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11562
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15039
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2423
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3709
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1594
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7524
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16692
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25337
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3782
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2591
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3959
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2283
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2596
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42703
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2238
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3933
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5823
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11326
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3420
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27522
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3991
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4300
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2716
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5369
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39034
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3696
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2391
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3605
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3655
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19981
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4191
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8674
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38268
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3577
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3788
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14672
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8791
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4924
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3330
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121590
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4667
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3975
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5530
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3255
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8420
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10212
-
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 525
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1256
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 967
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 915
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1500
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1404
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1401
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1358
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2239
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2286
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2160
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2893
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2702
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2192
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2326
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2891
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2302
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2807
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3005
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3072
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3429
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2551
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2789
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2834
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3243
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3129
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3732
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3375
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3243
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2922
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3060
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3398
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3726
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4007
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4001
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3792
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4115
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4468
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3806
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4093
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3677
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3421
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3717
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3715
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3937
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4256
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4324
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3522
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5295
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3971
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4366
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3926
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4225
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4332
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4096
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3810
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3562
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4150
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4139
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3992
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3999
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4712
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4095
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4156
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3816
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4942
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4393
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6007
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4442
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4761
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5442
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4971
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5125
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 5006
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5497
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5592
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5153
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5425
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 5049
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4981