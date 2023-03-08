В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников

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Команда разработчиков мессенджера WhatsApp трудится над новой функцией, позволяющей блокировать звонки с неизвестных номеров, пока в приложении для Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

В настройках достаточно будет активировать соответствующий переключатель, после чего пользователь не увидит того, что ему пытается дозвониться неизвестный абонент. Фактически речь идёт об обычном "белом списке".

Примечательно, что никаких оповещений о блокировке сам звонящий не получит — он будет слышать те же гудки, что и обычно. Те, кто активировал функцию, не будут даже знать о вредоносном звонке.

Поскольку не каждый звонок является попыткой мошенников выйти на связь, на всякий случай предусмотрена возможность узнать историю пропущенных вызовов — тогда пользователь сам сможет решить, позвонить ему по указанному номеру или оставить информацию без внимания.

Сейчас возможность блокировки звонков с неизвестных номеров проходит внутреннее тестирование и недоступна даже участникам программы бета-тестирования мессенджера.