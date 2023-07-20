В вузах Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек

Фото: pixabay.com

В высших учебных заведениях Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек. Об этом сообщил президент федерации смешанных единоборств КР Нуралы Айдаров, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Кабар".

По его словам, курс планируется запустить в рамках проекта "Курс самообороны для женщин и детей Кыргызстана".

"В настоящее время данный вопрос находится на стадии переговоров", - сказал он.

Кроме того, Айдаров отметил, что в рамках проекта планируется привлекать зарубежных тренеров.