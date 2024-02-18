В Восточном Казахстане провели профилактический пуск лавин

Для предотвращения непроизвольного схода снежной массы на участке 58-66 км автодороги Усть-Каменогорск – Алтай был специалисты ВК филиала "Казселезащита" произвели профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 кубометров метра снега, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В связи с продолжительными осадками в регионе и ветреными надувами в горной местности Восточного Казахстана сохраняется лавиноопасная ситуация.