В Восточном Казахстане провели профилактический пуск лавин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Для предотвращения непроизвольного схода снежной массы на участке 58-66 км автодороги Усть-Каменогорск – Алтай был специалисты ВК филиала "Казселезащита" произвели профилактический спуск лавин. В результате сошло 22 300 кубометров метра снега, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В связи с продолжительными осадками в регионе и ветреными надувами в горной местности Восточного Казахстана сохраняется лавиноопасная ситуация.
"Причины схода снежных лавин кроются в характере снежного покрова. Если под слоем свежего снега лежит слой с заледеневшей, смерзшейся поверхностью или, наоборот, слой более рыхлого или состоящего из рассыпающихся смерзшихся крупинок снега, лавина с такого склона весьма вероятна. Смерзшийся ночью снег менее лавиноопасен. В то же время на теневых склонах днем и ночью часто снег остается рыхлым, и потому лавиноопасность таких склонов сохраняется в любое время суток. Ситуацию усугубляет и ветер, который создает надувы и в следствие опасные "козырьки" из снега, которые могут сойти в любой момент", - отметил руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.
Самое читаемое
- Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
- Разгромом закончился бой Казахстан — Узбекистан на турнире по боксу Dracula Open-2024
- Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области
- Новую жилищную программу "Отау" запустит Отбасы банк
- Алексей Навальный скончался в колонии в России