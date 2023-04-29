В ВКО пенсионерку наказали за нецензурную брань на рынке

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В ВКО оштрафовали пенсионерку, нецензурно выражавшуюся на рынке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Две продавщицы поругались на одном из рынков Шемонаихи, при этом одна из них, приехавшая из Волчанки, обругала другую нецензурными словами при большом количестве свидетелей. Полицейский патруль составил протокол об административном правонарушении и пенсионерку вызвали в Шемонаихинский районный суд.

За мелкое хулиганство (статья 434 КоАП РК) женщина была оштрафована на 12 075 тенге.