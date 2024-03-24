В Узбекистане предложено ввести номерные знаки для скутеров и мопедов

В Узбекистане предлагается ввести государственную регистрацию для скутеров и мопедов и выдачу номеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz. С 2025 года предложено запретить их эксплуатацию без регистрации.

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства, утверждающего временный порядок государственной регистрации мопедов и скутеров. К новой категории транспортных средств будут относиться механические транспортные средства с конструктивной скоростью от 25 до 50 км/ч, рабочим объёмом двигателя от 25 до 50 кубических сантиметров или с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Выдачу новых номеров планируется начать с 1 июля 2024 года. Для мопедов вводятся специальный номерной знак XI1, а для скутеров — XIE1.

С 1 января 2025 года предлагается запретить их эксплуатацию без регистрации на дорогах общего пользования. Стоимость номера составит 1,5 базовых расчётных величин (510 тысячи сумов или 18,3 тысячи тенге).

В пояснительной записке МВД отмечается, что электрические мотоциклы, скутеры и мотороллеры, приобретающие все большую популярность, создают ряд проблем в обеспечении безопасности участников дорожного движения.

Согласно действующим правилам, скутеры и мопеды не регистрируются в Службе безопасности дорожного движения.

"В результате такими транспортными средствами пользуются люди, не имеющие элементарных знаний правил дорожного движения, в основном несовершеннолетние и молодые люди, а также женщины, пожилые люди, а вспыльчивость молодёжи увеличивает возможность возникновения различных негативных ситуаций на дороге", — говорится в пояснении.

Подобные факторы создают условия для использования электрического мототранспорта по своему усмотрению, беспорядочного вождения на дорогах без соблюдения правил, отмечают разработчики.