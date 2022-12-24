В Узбекистане после приёма препарата от ОРВИ умерли 15 детей

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В Узбекистане приостановили продажу препарата "Док-1 Макс". Причиной послужило то, что за последние два месяца скончались 15 детей, принимавших это лекарство. Начато расследование того, связано ли это с приёмом препарата, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на gazeta.uz.

В социальных сетях появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Азизова начальнику управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиёзову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс" индийского производства.

В письме от 15 декабря он пишет, что в последние месяцы среди жителей области, особенно детей, распространены респираторные вирусные инфекции, и врачи первичного звена здравоохранения "очень много" выписывают препарат "Док-1 Макс", иногда его применяют и сами родители детей. Действующие вещества препарата: парацетамол, гвайфенезин и фенилэфрина гидрохлорид.

"После применения препарата "Док-1 Макс" в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", — отмечается в письме.

В нём говорится, что за последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия — отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.

"У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", — говорится в письме.

Подлинность письма изданию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

22 декабря Минздрав со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.

Начата экспертиза таблеток и сиропа со вкусом лимона и мёда "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech, приобретённых в аптеках Самарканда. Результаты экспертизы будут объявлены.

С 22 декабря продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена. Дистрибьютор препарата Quramax Medical уведомил об этом организации, которым был реализован препарат.