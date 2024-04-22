  • 22 Апреля, 13:35
  • BAIGENEWS

В Усть-Каменогорске автомобилист совершил тройное ДТП

Сегодня, 12:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
zelwa.by Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
389
Фото: zelwa.by

ДТП произошло днем 20 апреля на улице Казахстан, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"72-летний водитель Infinity QX80  перепутал педаль тормоза и газа, в результате чего допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado. От удара Toyota Land Cruiser Prado допустило столкновение с впереди стоящим Nissan X-Trail, в результате столкновения Nissan X-Trail совершил наезд на опору дорожного знака", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По данным ДП, в отношении водителя Infinity QX80 составлен административный протокол.

Самое читаемое

Наверх