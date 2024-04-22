В Усть-Каменогорске автомобилист совершил тройное ДТП

ДТП произошло днем 20 апреля на улице Казахстан, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"72-летний водитель Infinity QX80 перепутал педаль тормоза и газа, в результате чего допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado. От удара Toyota Land Cruiser Prado допустило столкновение с впереди стоящим Nissan X-Trail, в результате столкновения Nissan X-Trail совершил наезд на опору дорожного знака", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.