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  • В Усть-Каменогорске автобусы не справляются с погодными условиями
yk-news.kz Сегодня, 01:05
58
Сегодня, 01:05
58
Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске автобусы не справляются с погодными условиями

В Центре управления пассажирскими перевозками рассказали, с какими проблемами пришлось столкнуться в мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz

"Из-за резкого понижения температуры воздуха и сильных морозов выходят из строя система отопления, система питания и пневмасистема. В связи с чем увеличиваются сходы автобусов с линии", - констатировали в ЦУПП.

В ведомстве отметили: сотрудники автопарков работают в усиленном режиме.

"По прибытии транспортного средства в парк ведутся оперативные работы по устранению технических неполадок, - проинформировали в ЦУПП. - После транспорт снова выпускают на линию".

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#Усть-Каменогорск #автобусы
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:05
58
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