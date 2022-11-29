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Сегодня, 01:05
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58Фото: yk-news.kz
В Усть-Каменогорске автобусы не справляются с погодными условиями
В Центре управления пассажирскими перевозками рассказали, с какими проблемами пришлось столкнуться в мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
"Из-за резкого понижения температуры воздуха и сильных морозов выходят из строя система отопления, система питания и пневмасистема. В связи с чем увеличиваются сходы автобусов с линии", - констатировали в ЦУПП.
В ведомстве отметили: сотрудники автопарков работают в усиленном режиме.
"По прибытии транспортного средства в парк ведутся оперативные работы по устранению технических неполадок, - проинформировали в ЦУПП. - После транспорт снова выпускают на линию".
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