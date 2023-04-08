В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ

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Неизвестный сообщил, что в здании редакции портала "Мой ГОРОД" в Уральске заложили 100 килограммов тротила, которые сдетонируют при помощи таймера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Письмо о якобы заложенной бомбе поступило на электронный ящик вечером седьмого апреля.

"Мне позвонили полицейские, сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе и попросили приехать в редакцию. Редакция занимает небольшое помещение в огромном здании, поэтому в том, что это ложное сообщение, я была уверена. В редакцию сначала вошли кинолог с собакой, оперативники, позже прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Ничего, слава богу, у нас не обнаружили. Кому и зачем понадобилось "минировать" нашу редакцию, мне непонятно", — рассказала главный редактор издания Анэль Кайнеденова.

Позже в полиции сообщили, что на электронный ящик пришло письмо от некоего "шахида" Андрея Петрова.

"Вскоре всё сдетонирует, заряд аммонола унесёт все ваши жалкие жизни тик так", — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранена).

"По указанным фактам материалы зарегистрированы в КУИ Абайского отдела полиции. В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы ДП ЗКО на указанном объекте взрывных устройств, взрывчатых веществ и иных подозрительных предметов не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась. В настоящее время идёт поиск злоумышленников", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Также в ведомстве напомнили, что согласно санкции статьи 274 УК РК, за распространение заведомо ложной информации грозит штраф или ограничение или лишение свободы сроком до одного года.

Редакция "Мой ГОРОД" начала свою деятельность в 2011 году с печатного издания. Сейчас это холдинг, в который входят газета, новостной портал, паблики в социальных сетях с охватом более 400 тысяч подписчиков.