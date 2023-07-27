В Уральске выросла заболеваемость туберкулёзом среди детей

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За шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировали 161 случай активного туберкулёза. Об этом сообщил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировали 167 случаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Отмечается увеличение показателя заболеваемости туберкулёзом среди подростков от 15 до 17 лет на 20%. Возможная причина — позднее обращение в медицинские организации, самолечение, неправильный режим", — пояснил спикер.

Туберкулёз является социальным заболеванием, а успех выздоровления в значительной степени зависит от характера питания и условий жизни. Важным вопросом является социальная поддержка больных.

"В этом направлении оказана материальная помощь 536 больным туберкулёзом на сумму 51 миллион тенге", — отметил он.

Мухамгали Арыспаев пояснил, что основная профилактика туберкулёза среди детей — вакцинация новорождённых. Сейчас охват составляет 96 % — привито 5 730 младенцев.