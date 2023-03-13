В Уральске и одном из районов ЗКО объявили режим ЧС

Прорыв дамбы, эвакуация жителей, подъём уровня воды в реках. Первый замакима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев сообщил о том, каким районам и городам в регионе грозит подтопление, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с резким потеплением и промерзанием почвы более чем на метр паводковая ситуация в области осложнилась. В Бурлинским районе и Уральске уже объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. В красной зоне находятся Казталовкий, Чингирлауский, Таскалинский, Каратобинский районы. Если ситуация ухудшится, то чрезвычайная ситуация будет объявлена в этих районах", - сказал он.

В резерве МИО на чрезвычайные ситуации предусмотрено 1,8 миллиарда тенге, на предупреждение и ликвидацию ЧС выделено 487 миллионов тенге.

В борьбе с паводками в ЗКО уже задействованы 1 225 человек (ДЧС – 109, МИО – 678, ВЧ 5517 – 40); 392 единицы техники, 124 мотопомпы, 73 насоса, пять лодок.

"Ежедневно без перерыва проводится откачка талой воды в Уральске, Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском, Чингирлауском, Каратобинском районах и районе Байтерек. На "горячую линию" за сутки поступило 57 звонков. Уложено 6 591 штук мешкотары", - уточнил замакима.

Обстановка на основных реках области тревожная.

"По реке Деркул: у села Таскала уровень 516 сантиметров (опасный - 520 сантиметров), у села Белес - 605 сантиметров, повышение на 124 сантметра (опасный – 600-650 см). В зоне возможного подтопления по реке Деркул находятся два населённых пункта - Таскала (228 домов/7 602 человек) и Бирлик (96 домов/ 336 человек). В районе Байтерек восемь населённых пунктов - сёла Поливное, Зелёное, Каражар, Перемётное, Кайнар, Акжол, Белес, Жамбыл). Количество домов 2 806, жителей – 9 037", - отметил Балтаев.



Кроме того, по реке Чижа могут быть подтоплены сёла Чижа-2, Амангельди, Атамекен.

Опасный уровень воды в реках Оленты, Шидерти, Шолаканкаты и Булдырты.

"На опасных участках рек организовано дежурство", - заверили в акимате.

На контроле находится девять переливов через дороги и два размыва полотна.

также стало известно о переполнении талыми водами со степи дамбы вблизи села Акбулак. Произошёл перелив и влага подтопила 11 домов в селе. Эвакуировано 44 человека.