В Турции выпустили книгу о февральском землетрясении

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Управление по связям администрации президента Турции подготовило к изданию книгу под названием "Бедствие столетия: землетрясения 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Анадоолу".

Предисловие к книге, в которой повествуется о последствиях разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш, написал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В издании приводится подробная информация о шагах по ликвидации последствий масштабного бедствия, предпринятых как государством, так и различными организациями и рядовыми гражданами.

Издание на турецком, английском и арабском языках состоит из шести разделов: "О землетрясениях 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше", "Осознание бедствия столетия", "Поисково-спасательные работы в зоне землетрясений", "Коммуникация при стихийных бедствиях и борьба с дезинформацией", "Солидарность на фоне последствий землетрясений" и "Процесс восстановления и строительства после землетрясений".

Книга была презентована 16 марта в Анкаре руководителям и членам делегаций, принимавших участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), организованном под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В предисловии к изданию глава турецкого государства написал, что 6 февраля 2023 года в Турции один за другим произошли мощные подземные толчки, которые привели к самым большим жертвам и разрушениям в истории Республики. Бедствие получило название "трагедии века" в Турции.

Эрдоган напомнил, что первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш в 04:17, а второе — магнитудой 7,6, приблизительно через 9 часов после первого, в районе Эльбистан. Землетрясения вызвали разрушения в 62 городах, а также 10 190 селах одиннадцати провинций страны.

Президент Турции подчеркнул, что государство и народ с первого дня бедствия мобилизовали все силы для борьбы с последствиями землетрясений. Были задействованы возможности всех министерств и ведомств.

На призыв Турции о международной помощи откликнулись десятки стран и организаций.

Профессиональные поисково-спасательные группы из 90 стран, включая НАТО и Европейский союз, — в целом около 11 500 человек были оперативно направлены в зону бедствия. Общая численность спасателей в зоне землетрясений вскоре достигла 35 тысяч человек.

В работах по устранению последствий бедствия участвовала 271 тыс. госслужащих и волонтёров. С учетом граждан, которые прибыли в зону землетрясений на добровольной основе, пострадавшим помогали около полумиллиона человек.

"Согласно текущему плану, в зоне бедствия планируется построить в общей сложности 488 тыс. новых домов, а именно 405 тысяч — в городах, и 83 тысячи — в сёлах. Мы планируем сдать жилые объекты гражданам в течение года", - сообщил Эрдоган.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 49 тыс. человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.