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  • В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий
www.aa.com.tr Сегодня, 05:51
231
Сегодня, 05:51
231
Фото: www.aa.com.tr

В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий

В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся во время землетрясений зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 247 из числа задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. По данным МВД Турции, число жертв землетрясений в стране достигло 45 968 человек.

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#землетрясение в Турции #арест #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:51
231
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