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  • В Туркестанской области задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске
Кадр из видео Сегодня, 15:22
98
Сегодня, 15:22
98
Фото: Кадр из видео

В Туркестанской области задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске

В Туркестанской области полицейские задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске за убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области. 

"В результате принятых мер сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области на территории Жетысайского района установили и задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за тяжкое преступление. Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства", - говорится в сообщении. 

Полицейские доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

Видео: пресс-службы Департамента полиции Туркестанской области
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#задержание #полиция #Туркестанская область #иностранцы #убийство
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:22
98
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