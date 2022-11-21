В Туркестанской области задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске

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В Туркестанской области полицейские задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске за убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

"В результате принятых мер сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области на территории Жетысайского района установили и задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за тяжкое преступление. Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства", - говорится в сообщении.

Полицейские доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время выясняются все обстоятельства.