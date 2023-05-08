В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств

Фото: QazaqGeography

Соглашение о создании Географического Совета Тюркских государств (ГСТГ) подписано 8 мая в Ташкенте представителями географических обществ Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGeography.



Главная цель инициативы по созданию ГСТГ — дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества между тюркоязычными научно-исследовательскими институтами и общественными объединениями, а также внесение совместного вклада в изучение и сохранение историко-культурного наследия (материального и нематериального) тюркских народов, реализацию экологической повестки (Достижение углеродной нейтральности к 2060 году), и в целом, такой совет может стать площадкой (неправительственных организаций) для публичной дипломатии.

Штаб-квартира Географического Совета будет находиться в столице Узбекистана — Ташкенте. Генеральным секретарем Совета сроком на три года избран Ойбек Норинбаев — руководитель Географического общества Республики Узбекистан.

Планируется, что вновь созданный Географический совет займётся межстрановыми проектами в том числе по расширению взаимодействия в области науки, образования, экологического воспитания и бережливого отношения, культуры и туризма, выработке общих научных позиций по вопросам тюркской истории, по обеспечению экологической повестки и достижению углеродной нейтральности.

Инициатором создания Географического Совета стало казахстанское Республиканское общественное объединение "QazaqGeography".

"Мы видим серьезные перспективы в создании Географического Совета Тюркских государств и возлагаем большие надежды на совместную работу и ее результат. В свою очередь, Казахстан готов делиться накопленным опытом для достижения как региональных, так и глобальных целей", — отмечает Председатель Правления РОО "QazaqGeography" Орман Нурбаев.

Представитель Географического общества Турции Каан Капан поблагодарил казахстанскую сторону за своевременную инициативу.

"Я очень благодарен "QazaqGeography" за предложение собрать географические общества тюркских государств и рад, что сегодня мы подписываем это соглашение и открываем большую дорогу в будущее", — подчеркнул он.

В ближайшее время будут утверждены структура, ряд проектов и конкретных шагов по работе Географического Совета.