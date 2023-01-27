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  • В три раза увеличилось количество иностранных туристов в Казахстане в 2022 году
publicdomainpictures.net Сегодня, 12:38
282
Сегодня, 12:38
282
Фото: publicdomainpictures.net

В три раза увеличилось количество иностранных туристов в Казахстане в 2022 году

В три раза увеличилось число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году. Об этом во время коллегии Минкультуры и спорта сообщил министр Асхат Оралов,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Он отметил, что общее количество иностранных туристов достигло 610 тысяч человек. По итогам аналогичного периода в 2021 году за девять месяцев Казахстан посетили 208,5 тысячи иностранных путешественников.

По мнению министра, динамика положительным образом отразилась на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 миллиарда долларов США. В 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 миллионов долларов.

"Министерством разработаны пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые войдут в основу "Гранд-тура Казахстана". Это уже пользующиеся спросом привлекательные маршруты. Но не все из них готовы принимать большое количество туристов. Поэтому мы планируем вместе с акиматами улучшить инфраструктуру и создать условия для туристов вдоль выбранных маршрутов. Также будет вестись работа по обучению и повышению квалификации сотрудников сферы туризма, продвижению туров на целевых рынках вместе с туроператорами", — отметил Асхат Оралов.

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#туризм #Минкультуры #Казахстан #иностранцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:38
282
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