В три раза увеличилось количество иностранных туристов в Казахстане в 2022 году

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В три раза увеличилось число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году. Об этом во время коллегии Минкультуры и спорта сообщил министр Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он отметил, что общее количество иностранных туристов достигло 610 тысяч человек. По итогам аналогичного периода в 2021 году за девять месяцев Казахстан посетили 208,5 тысячи иностранных путешественников.

По мнению министра, динамика положительным образом отразилась на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 миллиарда долларов США. В 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 миллионов долларов.